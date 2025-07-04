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Российские военные освободили от ВСУ населенный пункт Предтечино в ДНР

Российские военнослужащие освободили от ВСУ населенный пункт Предтечино в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Село от украинских военных освободили подразделения «Южной» группировки войск, которые продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Бойцы ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады спецназначения «Азов»*.

За прошедшую неделю на данном направлении противник потерял более 1180 бойцов ВСУ, 2 танка, американские бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113, 16 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, 3 станции РЭБ, а также 15 складов боеприпасов и материальных средств.

Ранее российские военнослужащие выбили подразделения ВСУ из населенных пунктов Меловое в Харьковской области и Разино в ДНР.

*Организация признана террористической и запрещена в России.