Российские военные освободили Меловое и Разино в зоне СВО
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Российские военнослужащие выбили подразделения ВСУ из села Меловое в Харьковской области. Населенный пункт перешел под контроль ВС РФ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Кроме того, бойцам группировки войск «Центр» удалось освободить от противника населенный пункт Разино в ДНР.
Накануне российские военные разбили 2 украинские диверсионно-разведывательные группы, попытавшиеся осуществить прорыв госграницы у села Горналь в Курской области.
ВС РФ продолжают достигать цели, поставленные для выполнения в рамках спецоперации.