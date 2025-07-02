Украинские ДРГ попытались прорваться под Суджу

Российские военные разбили две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые попытались прорваться вглубь Курской области у приграничного села Горналь Суджанского района. Одна из ДРГ была уничтожена в полном составе, сообщили бойцы группировки войск «Север» ВС РФ в Telegram-канале «Северный Ветер».

По данным «северян», боевики из второй ДРГ понесли большие потери, но некоторые из них остались в живых. Выжившие диверсанты ВСУ бросили раненых и тела убитых сослуживцев, после чего отступили на территорию Украины.

Тем временем в КГБ Белорусии в рамках двухлетней спецоперации «Гарпун» разоблачил группу диверсантов, которые хотели страну. По версии спецслужбы, злоумышленники готовили БПЛА для будущего нападения на белорусские стратегические объекты.

Ранее Минобороны России докладывало о взятии под контроль населенного пункта Новоукраинка в ДНР.