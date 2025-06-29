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ВС РФ освободили от ВСУ Новоукраинку в ДНР

Российские войска вяли под контроль населенный пункт Новоукраинка в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Село освободили бойцы подразделений группировки войск «Центр». Новоукраинку удалось взять под контроль в результате решительных действий российской армии.

Таким образом, ВС РФ продолжают продвигаться на данном направлении.

28 июня Минобороны России сообщило, что российские войска освободили Червоную Зирку в ДНР. Это сделали подразделения группировки войск «Восток».