ВС РФ освободили от ВСУ Новоукраинку в ДНР
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Российские войска вяли под контроль населенный пункт Новоукраинка в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Село освободили бойцы подразделений группировки войск «Центр». Новоукраинку удалось взять под контроль в результате решительных действий российской армии.
Таким образом, ВС РФ продолжают продвигаться на данном направлении.
28 июня Минобороны России сообщило, что российские войска освободили Червоную Зирку в ДНР. Это сделали подразделения группировки войск «Восток».