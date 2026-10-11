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МРОТ в 2027 году составит почти 29 тыс. рублей

Общество

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что минимальный размер оплаты труда в 2027 году должен составить почти 29 тыс. рублей в месяц, сообщает РИА Новости.

«МРОТ в 2027 году составит 28 935 рублей в месяц», — сказал он.

По его словам, эта цифра заложена в проект федерального закона о бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов пообещал, что задача обеспечить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году на уровне 35 тыс. рублей будет выполнена.

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