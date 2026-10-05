Силуанов: задача повысить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году будет выполнена

Министр финансов России Антон Силуанов пообещал, что задача обеспечить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году на уровне 35 тыс. рублей будет выполнена. Об этом он заявил на парламентских слушаниях в Совете Федерации, пишет ТАСС .

Глава Минфина отметил, что уже в 2027 году величина МРОТ повысится до 28 935 рублей. По его словам, поставленную президентом задачу удастся реализовать в установленный срок.

Силуанов также пояснил, что рост минимального размера оплаты труда позволит ускорить увеличение зарплат работников с невысокими доходами. Это должно поддержать наименее защищенные категории граждан.

Озвученные планы вписываются в общий курс на повышение уровня жизни и доходов населения. МРОТ служит ориентиром для расчета зарплат и соцвыплат во многих отраслях.

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