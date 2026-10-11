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NYT: в результате стрельбы в штате Джорджия погибли пять человек

Происшествия

В результате стрельбы на бытовой почве в штате Джорджия погибли пять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

«Стрельба в городе Дуглас была связана с домашним насилием… пять человек были смертельно ранены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за пару часов до произошедшего в полицию позвонила женщина и пожаловалась на курение своего мужа в доме.

Ранее кровавую бойню с девятью погибшими устроил мужчина в американском штате Пенсильвания. Он открыл беспорядочный огонь по людям в доме.

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