В США мужчина устроил массовую стрельбу и убил 9 человек, включая 2 детей

Кровавую бойню с девятью погибшими устроил мужчина в американском штате Пенсильвания. Он открыл беспорядочный огонь по людям в доме, сообщает РЕН ТВ .

В числе жертв нападения оказались двое детей.

Свидетели инцидента рассказали, что агрессор начал стрелять из огнестрельного оружия еще на подходе к частному домовладению. После этого ворвался внутрь постройки.

Экстренно прибывшие к оцепленному зданию силовики попытались вступить в диалог с нападавшим и уговорить его сложить оружие. Однако преступник ответил новой серией выстрелов.

По сведениям полицейских, расправившись с находившимися в помещении людьми, злоумышленник свел счеты с жизнью на месте преступления. Что именно толкнуло мужчину на массовую расправу, пока не установлено, силовые ведомства Соединенных Штатов устанавливают полную картину случившегося.

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