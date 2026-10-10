Многодетная мать-блогер напоила сына кислотой и попыталась утопить в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 41-летнюю местную жительницу. Она пыталась лишить жизни собственного 12-летнего сына на берегу водоема, сообщает Telegram-канал SHOT .

По его данным, женщина заранее приобрела бутылку 70%-го уксуса, после чего привезла ребенка к Дудергофскому озеру. На месте насильно влила химикат парню в рот, выплеснула остатки кислоты ему на лицо, погрузила школьника в воду и скрылась, бросив его в беспомощном состоянии.

Несмотря на тяжелейшие химические ожоги и интоксикацию, пострадавший сумел выбраться на берег. В настоящее время врачи оценивают состояние ребенка как крайне тяжелое. Пациента ввели в медикаментозную кому.

Подозреваемая состояла в браке и воспитывала троих детей: двоих дочерей в возрасте девяти, 13 лет и пострадавшего сына. Петербурженка работала искусствоведом и урбанистом, а также вела тематический блог о материнстве, где транслировала образ благополучной семьи.

Фигурантке предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего, вину она признала частично. Судебная инстанция избрала женщине меру пресечения в виде заключения под стражу и отправила ее в СИЗО.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.