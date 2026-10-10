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Ранил ножом подростка и исцарапал машины: неадеквата задержали в Хабаровске

Происшествия

Фото - © Unsplash.com

Неадекватный мужчина устроил поножовщину, ранил подростка, а затем исцарапал припаркованные машины в Хабаровске, сообщает Amur Mash.

Парни отдыхали у кафе рядом с площадью Блюхера, когда к ним подошел мужчина. Он начал угрожать подросткам, а затем достал нож и ранил одного из них. После этого он расцарапал машины.

16-летнего парня госпитализировали. Врачи смогли вовремя оказать ему помощь, парню ничего не угрожает.

Агрессора уже задержали, он находится в отделении полиции.

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