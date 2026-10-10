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«Не боишься ребенка потерять?»: на тюменку с дочкой напала агрессивная девушка

Происшествия

В Тюмени в районе Червишевского тракта неадекватная девушка напала на местную жительницу и ее дочь прямо возле забора детского сада. Об этом сообщает пострадавшая в социальных сетях.

Молодая девушка в черной куртке и спортивных брюках подошла к женщине с ребенком на улице около ограждения детской площадки. Она совершила резкий рывок вперед и набросилась на снимающую происходящее мать.

По словам потерпевшей, перед внезапной физической атакой незнакомка навязчиво интересовалась у нее: «Не боишься ли ты потерять ребенка, если украдут твоего ребенка?». После этого якобы сразу перешла к рукоприкладству. 

Тюменка уточнила, что уже обратилась в правоохранительные органы. Она написала заявление в полицию.

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