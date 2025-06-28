Российские солдаты установили контроль над селом Червоная Зирка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Восток». Наступление продолжается.

Село находится в устье реки Мокрые Ялы. До 2016 года населенный пункт назывался Червоная Зирка («Красная звезда» на русском). Однако Украина его переименовала в просто Зирку.

Ранее сообщалось, что российские солдаты начали штурмовать село Бельгийка в южном пригороде Красноармейска в ДНР. Украинские солдаты подтягивают в эту зону все больше операторов БПЛА.