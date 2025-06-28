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Солдаты ВС РФ начали штурмовать село Бельгийка в южном пригороде Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Российские войска успешно продвинулись к югу от Красноармейска. Они начали штурм южного пригорода, отметил советник главы ДНР.

Украинские боевики подтягивают в эту зону на линии боевого соприкосновения все больше операторов беспилотников.

Ранее российские войска начали операцию по освобождению Удачного в Донецкой Народной Республике.