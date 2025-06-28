Кимаковский: российские войска штурмуют южный пригород Красноармейска в ДНР
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Солдаты ВС РФ начали штурмовать село Бельгийка в южном пригороде Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Российские войска успешно продвинулись к югу от Красноармейска. Они начали штурм южного пригорода, отметил советник главы ДНР.
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