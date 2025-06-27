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Российские войска начали операцию по освобождению Удачного в ДНР

Подразделения Вооруженных сил России вошли в населенный пункт Удачное в Донецкой Народной Республике и начали бои за его освобождение. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Населенный пункт расположен восточнее Молодецкого и контроль над территорией позволит усилить влияние на украинскую группировку в этом районе, отметил эксперт.

По его словам, освобождение создаст условия для дальнейшего продвижения вдоль административной границы ДНР.

«Установление контроля над Удачным расширит зону нашего влияния и создаст предпосылки для продолжения операции по освобождению территории республики», — пояснил Марочко.

Освобождение населенных пунктов вдоль административных границ ДНР и ЛНР остается одной из приоритетных задач специальной военной операции.

Ранее в ДНР были освобождены сразу два населенных пункта.