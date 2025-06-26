сегодня в 12:52

Российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР

Российские военнослужащие освободили от бойцов киевского режима населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Село Новосергеевка взяли под контроль подразделения «Центральной» группировки войск, которые продолжают продвижение в глубину обороны противника.

Поселок Шевченко в результате активных и решительных действий взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».

Ранее пресс-служба оборонного ведомства сообщала, что подразделения группировки войск «Восток» освободили от ВСУ населенный пункт Ялта в ДНР. Это позволило бойцам ВС РФ усилить свои позиции на данном направлении.