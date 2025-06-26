Российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР
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Российские военнослужащие освободили от бойцов киевского режима населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Село Новосергеевка взяли под контроль подразделения «Центральной» группировки войск, которые продолжают продвижение в глубину обороны противника.
Поселок Шевченко в результате активных и решительных действий взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».
Ранее пресс-служба оборонного ведомства сообщала, что подразделения группировки войск «Восток» освободили от ВСУ населенный пункт Ялта в ДНР. Это позволило бойцам ВС РФ усилить свои позиции на данном направлении.