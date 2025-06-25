сегодня в 13:19

Минобороны: российские военные освободили Ялту в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ялта в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ялта была освобождена бойцами подразделения группировки войск «Восток». Они осуществили активные наступательные действия.

Благодаря взятию под контроль населенного пункта ВС РФ усилили свои позиции на данном направлении.

Ранее российские войска взяли под контроль Дылеевку в ДНР. Населенный пункт освободили подразделения «Южной» группировки войск.