Российские войска взяли под контроль населенный пункт Дылеевка в ДНР
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Российские солдаты полностью освободили поселок Дылеевка в Донецкой Народной Республике от подразделений ВСУ. Он находится неподалеку от Артемовска, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Населенный пункт освободили подразделения «Южной» группировки войск ВС РФ.
На данном направлении российские силы продолжают вести активные боевые действия.
Ранее российские войска освободили населенный пункт Перебудова в ДНР. Также противника выбили из села Петровское в Харьковской области Украины.