сегодня в 12:32

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Дылеевка в ДНР

Российские солдаты полностью освободили поселок Дылеевка в Донецкой Народной Республике от подразделений ВСУ. Он находится неподалеку от Артемовска, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.