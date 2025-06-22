ВС РФ освободили от ВСУ Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР
Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Село Петровское в результате активных наступательных действий освободили подразделения «Западной» группировки войск.
Населенный пункт Перебудова взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток», которы продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ.
Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что военнослужащие группировки войск «Запад» освободили от украинской армии населенный пункт Московка в Харьковской области.