ВС РФ освободили от ВСУ Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР Спецоперация сегодня в 12:45

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.