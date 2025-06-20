Российские военные освободили Московку в Харьковской области
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Военнослужащие группировки войск «Запад» освободили от украинской армии населенный пункт Московка в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
До этого в Харьковской области ВС РФ взяли под контроль Долгенькое, а в Сумской области — Новониколаевку. Отметились бойцы группировок войск «Север» и «Запад».
Около 1000 украинских военных попало в оперативное окружение в селе Юнаковка Сумской области. Российские войска находятся в 15 км от Сум и наступают на участке сразу по трем направлениям.
Ранее украинские власти начали эвакуацию населения Сумской области. До этого Украина перебрасывала туда пограничников, которые ловили сбегавших от мобилизации мужчин на границе с Румынией и Молдавией.