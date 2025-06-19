ВС РФ подходят к Сумам: тысяча военных ВСУ попала в окружение

Mash: около 1000 бойцов ВСУ попало в оперативное окружение под Сумами

Около 1000 украинских военных попало в оперативное окружение в селе Юнаковка Сумской области, сообщает Mash . По его данным, российские войска находятся в 15 километрах от Сум и наступают на участке сразу по трем направлениям.

Армия России взяла под контроль населенные пункты Новенькое, Варачино, Басовка, Садки, Локня, Новониколаевка, Кондратовка, Константиновка, Журавка, Беловоды, Андреевка и продолжает занимать новые территории. Кроме того, бойцы Вооруженных сил РФ также держат под огневым контролем дорогу, которую украинцы могут использовать для отступления.

Ранее украинские власти начали эвакуацию населения Сумской области. До этого Украина перебрасывала в Сумскую область пограничников, которые ловили сбегавших от мобилизации мужчин на границе с Румынией и Молдавией.

Накануне, 19 июня, Минобороны РФ также подтвердило освобождение населенного пункта Новониколаевка в Сумской области.