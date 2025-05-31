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ВСУ перебрасывают пограничников с румынской границы в Сумскую область

Украинское командование перебрасывает пограничников, которые ловили уклонистов на границе с Румынией и Молдавией, в Сумскую область, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское силовое ведомство.

Киев снимает стратегические резервы с румынской границы. Речь идет о подразделении 31-го ПОГО (Черновицкий пограничный отряд).

Служащие там украинские пограничники выполняли «стратегическую задачу», которая была поставлена Киевом. Они отлавливали уклонистов, не желающих воевать в рядах ВСУ.

Однако недавно эти резервы были переброшены в Сумскую область. Они вошли в львовскую 103-ю бригаду теробороны, несущую потери на этом направлении.

При этом Киев отправляет пограничников на передовые позиции. Они участвуют в боях около сел Водолаги и Кондратовка.

Ранее стало известно, что российская группировка «Север» стремительно наступает в Сумской области. Это вызвало заметную реакцию западных аналитиков.