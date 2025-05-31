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По данным военного эксперта Андрея Марочко, наступление российской группировки «Север» в Сумской области Украины развивается настолько динамично, что вызвало заметную реакцию западных аналитиков. сообщает ТАСС .

Темпы продвижения российских подразделений заставили зарубежных специалистов усомниться в эффективности украинской обороны на этом участке.

Та, за неделю боев освобождены населённые пункты Локня, Владимировка, Беловоды и Константиновка. Преодолены укреплённые рубежи, которые, по планам ВСУ, должны были сдерживать наступление минимум месяц.

По словам Марочко, скорость продвижения ставит под вопрос подготовку украинских сил к обороне северных районов.

Минобороны РФ подтверждает развитие наступательной операции, подчёркивая планомерный характер продвижения. В западных экспертных кругах этот прорыв уже называют «тактическим сюрпризом», учитывая ранее стабильное положение на данном направлении.

Ситуация в Сумской области может потребовать от Киева экстренного переброса резервов, что ослабит другие участки фронта. В ближайшие дни станет ясно, сможет ли российская группировка закрепить успех и развить наступление вглубь региона.