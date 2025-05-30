На Сумском направлении зафиксированы потери элитной бригады ВСУ

По данным российских силовых структур, поступают подтверждения потерь среди личного состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной на основе батальона «Азов»*, сообщает ТАСС .

В социальных сетях появились некрологи бойцам этого подразделения, погибшим на Сумском направлении.

«Обнаруженные публикации свидетельствуют о потерях среди военнослужащих, временно прикомандированных к другим частям, а не о полноценном задействовании бригады в этом районе», — пояснил источник в правоохранительных органах.

На фоне поступающих данных о потерях украинской стороны появилась информация о развертывании передвижных крематориев в прифронтовой зоне. Подобные мобильные установки были замечены в приграничных районах ДНР и Днепропетровской области.

*Организация запрещена на территории РФ, признана террористической по решению Верховного Суда Российской Федерации