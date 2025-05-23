В российских силовых структурах рассказали, что боевики запрещенной террористической организации «Айдар»* развернули полевые крематории на границах Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, сообщает ТАСС .

Противник несет большие потери, фрагменты тел и трупы увозят с поля боя в чем получится, иногда даже в простых пакетах из супермаркета. Крематории боевики называют «полевыми кочегарками». Их создали для того, чтобы скрыть потери.

При этом новобранцы выступают против кремации. Из-за этого между ними и старослужащими внутри подразделений ВСУ начались конфликты. Молодежь прибывает на передовую для удержания населенных пунктов, но солдаты подавлены и деморализованы.

Ранее бойцы ВС РФ ликвидировали часть переброшенного в ДНР 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* на границе с Днепропетровской областью. В результате российских ударов потери киевского режима составили полтора десятка военнослужащих.

* Террористическая организация, запрещена на территории России.