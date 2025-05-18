Российские военные уничтожили часть переброшенного в ДНР батальона «Айдар»*
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Бойцы Вооруженных сил РФ ликвидировали часть переброшенного в ДНР 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* на границе с Днепропетровской областью, сообщает ТАСС.
Ранее ВСУ перебросили бойцов батальона «Айдар»* на территорию севернее села Богатырь ДНР на границе с Днепропетровской областью. Противник разместился в населенном пункте Новоукраинка.
«В населенном пункте Новоукраинка оперативно отработали тремя ФАБами по прибывшему недавно „Айдару“*», — заявили в силовых структурах.
Собеседник агентства добавил, что в результате российских ударов потери киевского режима составили полтора десятка военнослужащих.
* организация признана террористической, запрещена в России.