сегодня в 10:09

Бойцы Вооруженных сил РФ ликвидировали часть переброшенного в ДНР 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* на границе с Днепропетровской областью, сообщает ТАСС .

Ранее ВСУ перебросили бойцов батальона «Айдар»* на территорию севернее села Богатырь ДНР на границе с Днепропетровской областью. Противник разместился в населенном пункте Новоукраинка.

«В населенном пункте Новоукраинка оперативно отработали тремя ФАБами по прибывшему недавно „Айдару“*», — заявили в силовых структурах.

Собеседник агентства добавил, что в результате российских ударов потери киевского режима составили полтора десятка военнослужащих.

* организация признана террористической, запрещена в России.