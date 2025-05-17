ВСУ перебросили бойцов «Айдара»* к границе с Днепропетровской областью
Армия Украины перебросила на территорию севернее села Богатырь ДНР на границе с Днепропетровской областью бойцов 24-го отдельного штурмбатальона «Айдар»*, сообщает ТАСС.
Источник в силовых структурах РФ рассказал, что противник разместился в селе Новоукраинка
По его словам, сейчас ВСУ быстро перебрасывают на границу двух российских регионов свои силы, чтобы попытаться удержать оборону на данном участке фронта.
Ранее в Горловке при атаке беспилотника ВСУ поврежден школьный автобус.
* организация признана террористической, запрещена в России.