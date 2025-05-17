сегодня в 11:25

ВСУ перебросили бойцов «Айдара»* к границе с Днепропетровской областью

Армия Украины перебросила на территорию севернее села Богатырь ДНР на границе с Днепропетровской областью бойцов 24-го отдельного штурмбатальона «Айдар»*, сообщает ТАСС .

Источник в силовых структурах РФ рассказал, что противник разместился в селе Новоукраинка

По его словам, сейчас ВСУ быстро перебрасывают на границу двух российских регионов свои силы, чтобы попытаться удержать оборону на данном участке фронта.

Ранее в Горловке при атаке беспилотника ВСУ поврежден школьный автобус.

* организация признана террористической, запрещена в России.