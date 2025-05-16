В Горловке при атаке беспилотника ВСУ поврежден школьный автобус

В результате атаки беспилотника ВСУ на Никитовский район Горловки в Донецкой Народной Республике повреждения получил школьный автобус, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

«В результате атаки БПЛА украинских террористов в Никитовском районе Горловки поврежден школьный автобус», — сообщил он.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Минобороны России официально подтвердило взятие населенных пунктов Торское и Новоалександровка в ДНР. За день до этого российские войска также освободили Михайловку в ДНР.