В Горловке при атаке беспилотника ВСУ поврежден школьный автобус
В результате атаки беспилотника ВСУ на Никитовский район Горловки в Донецкой Народной Республике повреждения получил школьный автобус, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.
«В результате атаки БПЛА украинских террористов в Никитовском районе Горловки поврежден школьный автобус», — сообщил он.
О пострадавших не сообщается.
Ранее Минобороны России официально подтвердило взятие населенных пунктов Торское и Новоалександровка в ДНР. За день до этого российские войска также освободили Михайловку в ДНР.