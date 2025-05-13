Минобороны отчиталось об освобождении населенного пункта Миролюбовка в ДНР

Российская армия освободила населенный пункт Миролюбовка в Донецкой Народной Республике. Село взяли благодаря решительным действиям группировки войск «Центр», сообщила пресс-служба Минобороны России в регулярной сводке.

Суточные потери украинских войск в зоне ответственности «Центра» превысили 470 военных. Российские бойцы также уничтожили семь боевых бронированных машин противника, в том числе два американских HMMWV, орудие артиллерии и 15 автомобилей.

За сутки средства российской ПВО сбили 74 украинских беспилотника самолетного типа, восемь авиабомб JDAM и снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS.

12 мая оборонное ведомство России также отчиталось об освобождении населенного пункта Котляровка в ДНР.