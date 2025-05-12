сегодня в 12:37

Российские бойцы уничтожили около 440 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 14 авто и 2 артиллерийских орудия.

Было нанесено поражение 5 механизированным, егерской, 2 штурмовым бригадам, а также брагадам морской пехоты, 2 бригадам нацгвардии в районах населенных пунктов Русин Яр, Новая Полтавка и др.

Ранее бойцы ВС РФ освободили Липовое, расположенное в Донецкой Народной Республике.