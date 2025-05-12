Минобороны: российские войска освободили Котляровку в ДНР
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Российские силы освободили населенный пункт Котляровка в ДНР. Противника оттуда выбили солдаты группировки войск «Центр» ВС РФ, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Российские бойцы уничтожили около 440 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 14 авто и 2 артиллерийских орудия.
Было нанесено поражение 5 механизированным, егерской, 2 штурмовым бригадам, а также брагадам морской пехоты, 2 бригадам нацгвардии в районах населенных пунктов Русин Яр, Новая Полтавка и др.
Ранее бойцы ВС РФ освободили Липовое, расположенное в Донецкой Народной Республике.