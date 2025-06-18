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ВС РФ освободили Новониколаевку и Долгенькое в зоне СВО

Российские войска взяли под контроль Новониколаевку в Сумской области и Долгенькое в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что бойцы группировки войск «Север» продвинулись вглубь обороны противника. Именно они освободили от присутствия ВСУ Новониколаевку в Сумской области.

Долгенькое было взято под контроль подразделениями группировки войск «Запад». Населенный пункт был освобожден в результате решительного наступления российских бойцов.

Ранее российские войска освободили Ульяновку в ДНР. До этого ВС РФ также взяли под контроль одно село в Сумской области и два населенных пункта в ДНР.