Минобороны: российские войска освободили Ульяновку в ДНР

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Это было сделано в результате активных и решительных действий ВС РФ.

Также минувшей ночью российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования, а еще дронами по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области. Это предприятие снабжало горючим военных ВСУ, находящихся на Донбассе.

Ранее бойцы ВС РФ взяли под контроль одно село в Сумской области и два населенных пункта в ДНР.