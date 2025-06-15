Минобороны: российские войска освободили Ульяновку в ДНР
Фото - © РИА Новости
Подразделения российской группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ульяновка Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.
Это было сделано в результате активных и решительных действий ВС РФ.
Также минувшей ночью российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования, а еще дронами по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области. Это предприятие снабжало горючим военных ВСУ, находящихся на Донбассе.
Ранее бойцы ВС РФ взяли под контроль одно село в Сумской области и два населенных пункта в ДНР.