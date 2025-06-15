Ночной российский удар сравнял с землей нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге
Фото - © соцсети
Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших на Украине, практически уничтожен в результате ночных российских ударов, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
По данным украинского издания «УНИАН», прошедшей ночью российские ракеты и дроны ударили по энергетическим объектам военно-промышленного комплекса Украины.
По словам главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина, в результате российских ударов повреждены объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.
Ранее в Киеве объявили воздушную тревогу после массированной атаки российских дронов-камикадзе «Герань-2». Беспилотники атаковали город одновременно с нескольких направлений. Воздушная тревога также звучала в 7 регионах Украины.