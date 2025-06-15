Российские дроны атаковали Киев

В Киеве вновь объявлена воздушная тревога после массированной атаки российских дронов-камикадзе «Герань-2», сообщает ТАСС .

По данным источников, беспилотники атаковали город одновременно с нескольких направлений, что значительно осложнило работу украинской ПВО.

Основной удар, по предварительным данным, был направлен на стратегические объекты военной инфраструктуры. Ранее российские источники уже сообщали об ударе по заводу «Артём», где производится авиационное и ракетное вооружение, включая противотанковые комплексы.

Воздушная тревога также объявлена в семи регионах Украины.