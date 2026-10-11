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Прерванное из-за атаки дронов электроснабжение во Владимире восстановили на 80%

Во Владимире электроснабжение жителей, которое было локально прервано из-за атаки беспилотников, восстановлено на 80%, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Ранее БПЛА атаковали инфраструктуру в пригороде Владимира. Возник пожар, 5 тыс. жителей остались без света.

«Электроснабжение, локально прерванное в результате атаки БПЛА во Владимире, восстановлено на 80%, тепло- и водоснабжение — на 100%», — сказал Авдеев.

Он уточнил, что энергетики продолжают работать на местах ЧП.

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