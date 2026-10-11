Обломки дрона упали на территории аэропорта Сочи

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В Сочи по нескольким адресам обнаружили обломки беспилотников. Обломки одного БПЛА упали на территории аэропорта Сочи, сообщает опершатб Краснодарского края.

На территории аэропорта произошло возгорание в одном из административных зданий. Пожар оперативно ликвидировали. Пострадавших в данном ЧП нет.

Еще обломки беспилотника упали на территории частного сектора и отелей. Из-за этого в одном из частных домов повреждена крыша, еще в одном случился пожар, который оперативно потушили.

Во всех случаях падения обломков БПЛА пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы.

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