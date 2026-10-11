Кровавое небо: гигантские молнии необычного цвета засняли во Франции

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Кровово-красное небо наблюдали над французской Корсикой. Там появились гигантские красные молнии -спрайты, сообщает телеканал «Звезда» .

Поймать на видео это редкое явление смог французский фотограф. Электрические разряды появляются над грозой всего на миллисекунды.

На видео показано, как красные гигантские светящиеся щупальца появляются над домами.

Ранее над Тибетом во время грозы зафиксировали необычное свечение — в небе возникли гигантские красные столбы, напоминающие светящиеся щупальца.

Красный спрайт — редкий вид высотных атмосферных разрядов. В отличие от обычных молний, они возникают не внутри облаков, а на высоте от 50 до 90 км над Землей. Спрайты формируются из-за мощных электрических полей, которые создают разряды в нижних слоях атмосферы. Под их воздействием молекулы азота начинают светиться красным.

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