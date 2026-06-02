«Гигантские светящиеся щупальца»: жители Тибета увидели необычное явление в небе

Во время грозы в небе над Тибетом появились гигантские красные столбы света. Редкое атмосферное явление попало на видео, сообщает «Царьград» .

Над Тибетом во время грозы зафиксировали необычное свечение — в небе возникли гигантские красные столбы, напоминающие светящиеся щупальца. Кадры опубликовало издание India Today, они быстро распространились в Сети.

Очевидцы описали увиденное как «гигантские светящиеся щупальца, уходящие в космос».

Речь идет о красных спрайтах — редком виде высотных атмосферных разрядов. В отличие от обычных молний, они возникают не внутри облаков, а на высоте от 50 до 90 километров над Землей. Спрайты формируются из-за мощных электрических полей, которые создают разряды в нижних слоях атмосферы. Под их воздействием молекулы азота начинают светиться красным.

Впервые спрайты случайно задокументировали в 1989 году исследователи Университета Миннесоты. С тех пор явление остается одним из самых зрелищных и труднодоступных для наблюдения в атмосферной физике.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.