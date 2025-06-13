сегодня в 12:20

Российские военные освободили сразу три населенных пункта в зоне СВО

Бойцы российской армии продолжают выполнять поставленные перед ними задачи и освобождают все новые и новые территории от присутствия Вооруженных сил Украины. Так, военные взяли под свой контроль одно село в Сумской области и два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В Сумской области российские военные полностью вытеснили противника из села Яблоновка. Теперь оно находится под их контролем.

В ДНР от присутствия ВСУ освобождены сразу два населенных пункта — Коптево и Комар. Теперь их контролируют российские военные.

Накануне бойцы ВС РФ также освободили два населенных пункта в ДНР. Речь идет о Петровском и Алексеевке.