ВС РФ освободили от ВСУ два населенных пункта в ДНР
Петровский и Алексеевка освобождены от ВСУ в День России
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Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» слаженными действиями полностью освободили от противника сразу два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР).
От присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) освобождены Петровский и Алексеевка. Теперь оба населенных пункта находятся под контролем российских военных.
Бойцы Вооруженных сил России постепенно достигают целей, поставленных на специальную военную операцию.
Ранее российские военные с помощью дронов установили в День России государственный флаг на крыше одной из многоэтажек в Херсоне.