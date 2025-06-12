сегодня в 13:15

Петровский и Алексеевка освобождены от ВСУ в День России

Минобороны РФ сообщило , что подразделения группировки войск «Центр» слаженными действиями полностью освободили от противника сразу два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР).

От присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) освобождены Петровский и Алексеевка. Теперь оба населенных пункта находятся под контролем российских военных.

Бойцы Вооруженных сил России постепенно достигают целей, поставленных на специальную военную операцию.

Ранее российские военные с помощью дронов установили в День России государственный флаг на крыше одной из многоэтажек в Херсоне.