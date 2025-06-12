В Херсоне на крыше многоэтажки дронщики ВС РФ установили государственный флаг
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Расчет FPV-дронов, принадлежащий российской армии, на крыше одной из многоэтажек установил государственный флаг в День России, пишет ТАСС.
Задачу по установке российского флага в Херсоне, который находится под контролем Украины, выполнил расчет FPV-дронов 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр».
Перед установкой флага дрон преодолел водную преграду. В итоге государственный флаг России появился на крыше одной из многоэтажек.
Ранее сообщалось, что российские военные начали наступление в Днепропетровской области. Минобороны РФ фиксирует успехи бойцов ВС РФ.