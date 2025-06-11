сегодня в 13:55

ВС РФ вышли на западную границу ДНР и наступают в Днепропетровской области

Российская армия демонстрирует успехи в зоне проведения спецоперации. Подразделения группировки войск «Восток» вышли на западную границу Донецкой Народной Республики. Они развивают наступление на Днепропетровскую область, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Успехи есть и у группировки войск «Центр». Бойцы подразделения 55-й мотострелковой бригады и штурмовые отряды 90-й танковой дивизии продвигаются вглубь обороны противника.

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военные в ходе боев около населенного пункта Редкодуб взяли под свой огневой контроль 1,3 км границы ДНР.

Ранее Минобороны России заявило, что российские войска освободили сразу два населенных пункта в зоне спецоперации. Бойцы «Севера» завершили освобождение Кондратовки в Сумской области, а военнослужащие «Запада» — Редкодуба в ДНР.