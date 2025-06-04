сегодня в 13:35

ВС РФ освободили Редкодуб в ДНР и Кондратовку в Сумской области

Российская армия освободила сразу два населенных пункта в зоне спецоперации. Отличились бойцы группировок войск «Север» и «Запад», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Бойцы Севера завершили освобождение Кондратовки в Сумской области, а военнослужащие Запада — Редкодуба в Донецкой Народной Республике.

Об освобождении последнего ранее заявлял военный корреспондент Юрий Котенок. Теперь эту информацию официально подтвердило Минобороны России.

ВС РФ показывают успехи по всей линии фронта. Специальная военная операция на Украине продолжается.