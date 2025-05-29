Российская армия освободила от украинских формирований населенный пункт Редкодуб на краснолиманском направлении, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

По его информации, накануне в населенном пункте шли ожесточенные бои. Противник оказывал серьезное сопротивление.

Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО. Под контроль ВС РФ перешли Строевка в Харьковской области, а также Шевченко Первое и Гнатовка в ДНР.

Накануне Вооруженные силы России также освободили населенный пункт Константиновка в Сумской области. В результате активных действий группировки войск «Восток» был освобожден населенный пункт Зеленое Поле в ДНР.

ВС РФ показывают успехи по всей линии фронта. Специальная военная операция на Украине продолжается.