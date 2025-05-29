Армия России за одни сутки заняла сразу три населенных пункта в зоне СВО
ВС РФ взяли Строевку в Харьковской области, Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР
За прошедшие сутки российские военные освободили три населенных пункта в зоне специальной военной операции. Под контроль ВС РФ перешли Строевка в Харьковской области, а также Шевченко Первое и Гнатовка в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Харьковскую Строевку заняли бойцы группировки войск «Запад». Гнатовку освободила «Южная» группа, а Шевченко Первое — «Центральная» группировка войск.
Населенные пункты удалось взять под контроль благодаря активным и решительным действиям российских военнослужащих, рассказали в министерстве обороны.
Накануне, 28 мая, Вооруженные силы России также освободили населенный пункт Константиновка в Сумской области.