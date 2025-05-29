Армия России за одни сутки заняла сразу три населенных пункта в зоне СВО

ВС РФ взяли Строевку в Харьковской области, Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР

За прошедшие сутки российские военные освободили три населенных пункта в зоне специальной военной операции. Под контроль ВС РФ перешли Строевка в Харьковской области, а также Шевченко Первое и Гнатовка в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.