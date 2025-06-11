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Эксперт Марочко: ВС РФ взяли под контроль часть границы ДНР у села Редкодуб

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военные в ходе боев около населенного пункта Редкодуб взяли под свой огневой контроль 1,3 км границы ДНР, сообщает ТАСС .

«В ходе освободительных действий и продвижения наших войск севернее Редкодуба в ДНР под огневой контроль взят участок границы РФ», — отметил Марочко.

Ранее Минобороны России заявило, что российские войска освободили сразу два населенных пункта в зоне спецоперации. Бойцы «Севера» завершили освобождение Кондратовки в Сумской области, а военнослужащие «Запада» — Редкодуба в ДНР.

Военный корреспондент Юрий Котенок поделился, что в Редкодубе шли ожесточенные бои. ВСУ оказали серьезное сопротивление.