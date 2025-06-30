Операция «Гарпун»: в Белоруссии разоблачили группу диверсантов
КГБ Белоруссии разоблачил группу, планировавшую атаковать стратегические объекты
Комитет государственной безопасности Белоруссии (КГБ) провел спецоперацию «Гарпун». Она была направлена на разоблачение группы диверсантов, планировавших атаковать стратегические объекты страны, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ОНТ.
Операция была многоходовой и длилась 732 дня. Главная задача специалистов состояла в том, чтобы «вытащить» преступную группировку из-за рубежа.
Злоумышленники занимались подготовкой дронов, чтобы в будущем нанести удары с воздуха по стратегически важным объектам Белоруссии.
Ранее в Белоруссии задержали Павла Белютина — члена так называемой «Вильнюсской хоругви», группы, которая планировала атаковать Белорусскую АЭС с помощью дронов. Спецоперация внешней разведки длилась более 700 дней.