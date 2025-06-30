Операция «Гарпун»: в Белоруссии разоблачили группу диверсантов

сегодня в 07:25

Комитет государственной безопасности Белоруссии (КГБ) провел спецоперацию «Гарпун». Она была направлена на разоблачение группы диверсантов, планировавших атаковать стратегические объекты страны, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ОНТ.

Операция была многоходовой и длилась 732 дня. Главная задача специалистов состояла в том, чтобы «вытащить» преступную группировку из-за рубежа.

Злоумышленники занимались подготовкой дронов, чтобы в будущем нанести удары с воздуха по стратегически важным объектам Белоруссии.

Ранее в Белоруссии задержали Павла Белютина — члена так называемой «Вильнюсской хоругви», группы, которая планировала атаковать Белорусскую АЭС с помощью дронов. Спецоперация внешней разведки длилась более 700 дней.