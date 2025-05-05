Экстремиста из «Вильнюсской хоругви» доставили в Минск после спецоперации КГБ

В Белоруссии задержан Павел Белютин — член так называемой «Вильнюсской хоругви», группы, которая планировала атаковать Белорусскую АЭС с помощью дронов, сообщает телеканал «Беларусь1» .

Как сообщил в программе руководитель подразделения КГБ Константин Бычек, задержание злоумышленника стало результатом 732-дневной спецоперации внешней разведки.

Белютин, ранее участвовавший в протестах 2020 года в Минске, бежал в Литву и был объявлен в межгосударственный розыск. По версии следствия, он проходил военизированные сборы и контактировал с украинскими силовиками.

Второй задержанный — Василий Гречихо — признал, что в составе группы планировал силовую смену власти в Белоруссии.

«Это не просто беглые оппозиционеры, а люди, готовившие реальные диверсии», — подчеркнул представитель КГБ.

На кадрах допроса Гречихо, работавшего в Польше, видно, как он подтверждает планы своего формирования.

В республиканском КГБ пообещали раскрыть дополнительные детали операции в ближайшее время.

Ранее в Белоруссии сообщили о поимке нескольких украинских диверсантов.