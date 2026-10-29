В Подмосковье 625 человек получили звание «Почетный донор России»

Звание «Почетный донор России» с начала года получили 625 жителей Подмосковья. Всего в регионе его имеют более 28,2 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Доноры Подмосковья могут получить звание «Почетный донор России», если безвозмездно сдали цельную кровь не менее 40 раз, плазму — не менее 60 раз или совмещали оба вида донаций. Донором может стать человек старше 18 лет без медицинских противопоказаний.

«Более 28,2 тыс. жителей Подмосковья имеют звание почетного донора, причем 625 человек получили его с начала этого года. Во многом благодаря такой активности доноров медицинские организации региона не испытывают недостатка в крови и ее компонентах», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Сдать кровь можно в учреждениях службы крови Московской области и на выездных донорских акциях. Правила присвоения звания «Почетный донор России» размещены на сайте Московского областного центра крови: https://lpu.zdrav.mosreg.ru/gbuz_mo_mock/patsientu/pochetnii_donor_rossii.

Московский областной центр крови — ведущее учреждение службы крови региона — принимает доноров цельной крови без выходных и предварительной записи с 8:00 до 14:00. Адрес: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Сайт: https://bloodcentr.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.