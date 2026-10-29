Над Россией ночью ликвидировали 1214 беспилотников

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БПЛА зафиксировали над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ростовской областей.

Дроны сбили в небе над Московским регионом, Республикой Башкортостан и Удмуртской Республикой.

Беспилотники были перехвачены и уничтожены дежурными силами ПВО. Дроны были самолетного типа.

Ранее сообщалось, что ночью в сторону Московского региона летели 613 БПЛА. Большую часть дронов силы ПВО Минобороны РФ ликвидировали на дальних подступах, 231 беспилотник уничтожен на подлете к мегаполису.

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