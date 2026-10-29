Над Россией ночью ликвидировали 1214 беспилотников
Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости
1214 украинских беспилотных летательных аппаратов пытались атаковать российские регионы ночью, сообщает Минобороны РФ.
БПЛА зафиксировали над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ростовской областей.
Дроны сбили в небе над Московским регионом, Республикой Башкортостан и Удмуртской Республикой.
Беспилотники были перехвачены и уничтожены дежурными силами ПВО. Дроны были самолетного типа.
Ранее сообщалось, что ночью в сторону Московского региона летели 613 БПЛА. Большую часть дронов силы ПВО Минобороны РФ ликвидировали на дальних подступах, 231 беспилотник уничтожен на подлете к мегаполису.
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