Ранее военкор заявил, что на освобожденных от ВСУ в приграничном регионе территориях бегают тысячи свиней. Он призвал уничтожить животных, чтобы их мясо не оказалось на прилавках российских магазинов.

«Так вот, тут пришла в голову идея: этих свиней можно не уничтожать, а использовать для разминирования лесов и пустырей, где сложно работать саперам», — написал Алехин в своем Telegram-канале.

Военкор добавил, что это предложение вызовет возмущение у зоозащитников, однако жизнь саперов и мирных жителей для него намного важнее.

26 апреля текущего года начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил главе государства Владимиру Путину о полном освобождении территории Курской области от украинских военнослужащих.